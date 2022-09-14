17.2% زيادة فى الطاقة الكهربائية المولدة من (الرياح/ الشمس) 2020/2021

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفياً للجزء الثاني من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2020 "الجودة البيئية والطاقة".

ومن أهم هذه المؤشرات ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) من 8.7 ألف جيجاوات/ساعة عام (2019/2020) إلى 10.2ألف جيجاوات/ساعة عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 17.2%.

وتجدر الإشارة إلى ان مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتى الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وارتفع عـــدد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي في مصـــر مــن 42.3 ألـف سيــارة خــلال عــام (2019/2020) إلى 51.0 ألف سيارة خلال عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 20.6%، كما بلغ عدد محطات تموين السيارات بالغـــاز الطبيعي 530 محطـــة حتى نهايــة عام 2021.

وتقدمت مصر في مؤشر الأداء البيئي (EPI) خلال عام 2020(مؤشر يهدف إلى تقييم سياسات الدول والتجمعات الاقتصادية تجاه تدهور البيئة وتغير المناخ من خلال توجهين رئيسيين أولهما الصحة البيئية وثانيهما حيوية النظام البيئي(حيث جاءت في المرتبة (94) ضمن 180 دولة تضمنهم المؤشر بمعدل أداء43.3 نقطة بنسبة تقدم قدرها (7.7%) عن العشر سنوات السابقة وبلغ إجمالي الموارد المائية لمصر 81.06 مليار م3 وساهمت مياه نهر النيل بالنصيب الأكبر فيها بكمية 55.5 مليار م3 بنسبة 68.5 ٪ تليها مياه الصرف المعاد استخدامها بكمية 13.51 مليار م 3 بنسبة 16.6% تليها مياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بكمية 7.87 مليار م3 بنسبة 9.7% وذلك عام2020 .