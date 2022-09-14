اليوم السابع
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10 معلومات عن ممشى أهل مصر متنزه البسطاء فى القليوبية.. صور

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:00 ص
10 معلومات عن ممشى أهل مصر متنزه البسطاء فى القليوبية.. صور جمال ممشى أهل مصر ببنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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افتتاح المرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، أدخل البهجة على نفوس أبناء المحافظ وبالتحديد مدينة بنها والمناطق المحيطة بها، فهو يعد متنفسا لأبناء المدينة والمحافظة والمحافظات المجاورة للاستمتاع بجمال نهر النيل والخضرة الحسنة التى تتمتع بها مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والتى جاءت على النحو التالى:

- تضمنت أعمال إنشاء الممشى إقامة عدد من الاستراحات والمظلات وتمت إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة.

- مشروع ممشى أهل مصر الذى قام بتنفيذه الجهاز التنفيذى لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير.

- المشروع يتكون من مرحلتين كل مرحلة من قطاعين.

- يمتد قطاع (أ) من المرحلة الأولى من كوبرى كفر الجزار وحتى خط السكة الحديد بطول 450 مترا وبعرض 3-8 أمتار وتم تسليم القطاع فى مايو 2020.

- وقطاع (ب) تم افتتاحه يمتد من خط السكة الحديد وحتى معدية بطا أمام مجلس مدينة بنها بطول 400 متر وتم التنفيذ بعرض يتراوح من 5 - 17 مترا.

- تكلفة القطاعين (أ ، ب) بالمرحلة الأولى 17 مليون جنيه.

- تنفيذ 21 مخرجا لإمكانية تشغيل أكشاك متنقلة "منشآت خفيفة".

- تبلغ تكلفة الكشك نحو 25 ألف جنيه.

- المرحلة الثانية من المشروع فيمتد قطاع (ج) من معدية بطا حتى نادى الشرطة بطول 450 مترا بعرض 6- 17 مترا بتكلفة 30 مليون جنيه.

- المرحلة (د) فتبدأ من نادى الشرطة حتى محطة المياه بطول 550 مترا، وجارى إعداد الدراسات الخاصة بها ليتم طرح المشروع والبدء فى تنفيذه.

- من المقرر افتتاح القطاع "ج" من المرحلة الثانية خلال احتفالات العيد القومى لمحافظة القليوبية لعام 2023، حيث تم تحديد فترة 12 شهرا للانتهاء منها.

الممشى-بعد-افتتاحه
 
أحد-الأكشاك-بالممشي
 
كوبري-السكة-الحديد-بالقرب-من-الممشى
 
الأكشاك-المقترحة--بالممشي
 
جمال-ممشى-أهل-مصر-ببنها
 

اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

ممشى أهل مصر

افتتاح المرحلة الثانية

افتتاح المرحلة الثانية من ممشي أهل مصر

ممشى أهل مصر ببنها



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