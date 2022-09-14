اليوم السابع
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الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:03 ص
أكرم القصاص
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وكيل وزارة التموين بالدقهلية يشن حملة على المخابز ويضبط عدد من المخالفات.. صور

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:02 ص
وكيل وزارة التموين بالدقهلية يشن حملة على المخابز ويضبط عدد من المخالفات.. صور
الدقهلية فريق محافظات

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شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة تفتيشية علي عدد من مخابز العيش المدعم، للتأكد من تطبيق الشروط القانونية، ومنع التلاعب، وذلك في مركزي أجا وميت غمر.
 
ترأس الحملة، السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وأحمد ابوالغيط معاون مدير المديرية لشئون الرقابة، ومصطفي عوض من مأموري الضبط القضائى.
 
أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات، حيث تم تحرير عدد2 محضر تجميع 6 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه 50 كيلو جرام، تحرير محضر تجميع 154 بطاقة تموينية، تحرير 5 محاضر نقص وزن، تحرير2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.
 
وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين  بالدقهلية، علي إستمرار حملات الرقابة والتفتيش، لحمايه جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة علي الأسواق والتصدي لجميع المخالفات التموينية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 
حملة علي المخابز
حملة علي المخابز

وكيل وزارة التموين بالدقهلية يشن حملة علي المخابز
وكيل وزارة التموين بالدقهلية يشن حملة علي المخابز

وكيل وزارة التموين يشن حملة علي المخابز
وكيل وزارة التموين يشن حملة علي المخابز

 


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المنصورة



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