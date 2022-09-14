وكيل منطقة الشرقية يتابع امتحانات الطلاب المحولين من العام إلى معاهد الأزهرية

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، الامتحان التحريرى لطلاب الصف الثانى والثالث الإعدادى المحولين للمعاهد الأزهرية بمنطقة الشرقية الأزهرية ممن اجتازوا الاختبارالشفوى فى مادة القرآن الكريم.

وقال رئيس أزهر الشرقية أن أعداد الطلاب المحولين إلى الأزهر هذا العام قد شهدت ارتفاعاً ملخوطا وغير مسبوق ولذ قررنا عقد الامتحان بمقر كل إدارة تعليمية تخفيفاً وتيسيرًا على الطلاب.

ويشترط لإكمال طلب تحويل الطلاب الي المعاهد الأزهرية بمنطقة الشرقية اجتياز الامتحان التحريرى للعلوم الشرعية والعربية فى القدر الذى قد تم دراسته لأقرانهم الأساسيين من طلاب المعاهد الأزهرية للصفين الأول الثاني الإعدادى فى العام الماضى، وعلى الطلاب الراغبين فى التحويل للمعاهد النموذجية اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية.

ورحبّ رئيس الإدارة المركزية بأولياء الأمور وذويهم، موضحاً أن منطقة الشرقية الأزهرية تفتح أبوابها للجميع.