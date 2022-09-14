اليوم السابع
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وفاة مواطن بعد مشادة مع شاب تقدم لابنته ورفض خطبته بالبحيرة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 07:28 م
وفاة مواطن بعد مشادة مع شاب تقدم لابنته ورفض خطبته بالبحيرة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تظهر خلاله إحدى الفتيات أثناء قيامها ببث مباشر واستغاثتها من محاولة بعض الأشخاص اقتحام منزل أسرتها الكائن بمحافظة البحيرة لوجود خلافات بينهم ووفاة والدها.
 
بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إدكو بالبحيرة من إحدى المستشفيات باستقبال والد الفتاة المشار إليها "متوف"، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبسؤال زوجته قررت أن زوجها يعانى من أمراض القلب، وحدوث مشادة كلامية بينه وبين (أحد الأشخاص- مقيم بذات الناحية) لرغبته فى التقدم لخطبة ابنتهما الظاهرة بمقطع الفيديو "ورفض والدها"، وخلال المشادة سقط زوجها مغشياً عليه بالشارع، وتوفى حال نقله للمستشفى، واتهمت الشاب بالتسبب فى وفاة زوجها.
 
تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته قرر بأن الوفاة نتيجة حالته المرضية وحدوثها دون تدخل منه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

أجهزة الأمن

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