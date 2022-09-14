وزير التربية والتعليم يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

كتب محمود طه حسين

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم الاربعاء، حفل تكريم الأوائل في شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021- 2022 .

وأشار الدكتور رضا حجازى، إلى أن هذا التكريم تأكيدًا على ضرورة وأهمية تحفيزهم، وتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق والإجادة، وحثهم على تنمية ما يتمتعون به من مواهب وإبداعات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

ووجه الوزير كلمة لأبنائنا الطلاب قائلًا لهم: أنتم أمل ومستقبل مصر المشرق، وبكم، وبجهودكم، وإخلاصكم يحقق الوطن آماله، ويرتقي في طموحاته؛ لذا، أوصيكم أن تحرصوا كل الحرص على استمرار تفوقكم، ومواصلة الاجتهاد الدءوب، وأن تكونوا قدوة لغيركم في العلم، والخُلُق، والمواطنة، وقبول الآخر.