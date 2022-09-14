وزيرة التضامن تتوجه للبحرين لتكريمها بجائزة رواد العمل التطوعى

كتب مدحت وهبة

توجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء إلي المنامة عاصمة مملكة البحرين، لتكريمها بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتكريم رواد العمل التطوعي العرب فى نسختها الثانية عشرة ممثلة عن جمهورية مصر العربية فى إطار الاحتفال باليوم العربي للعمل التطوعي.

وأعلن مجلس أمناء الجائزة اختيار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي للفوز بهذه الجائزة لهذة النسخة فى إطار دورها البارز والفعال فى خدمة المجتمع والعمل التطوعى والإنسانى النوعى الداعم خلال جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) وما قدمته من غرس لقيم التطوع لدى جيل الشباب تعزيزا لدورهم فى الحياة الاجتماعية والعمل الانمائى.

وأعلن حسن محمد بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع ورئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة أن جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي، مستمرة بنسختها الثانية عشرة، وتركز على تكريم أهم الكوادر العربية العاملة في الصفوف الأمامية التي كان لها إسهامات كبيرة في التخفيف من تداعيات وآثار جائحة كورونا (كوفيد 19)، وذلك تقديراً لما يقدمونه من تضحيات كبيرة لخدمة مجتمعاتهم، واعترافا بدورهم الإنساني النبيل، منوهاً إلى أن اختيار هذه الكوادر يتم وفق آلية ومعايير موضوعية تحرص عليها اللجنة المنظمة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع.

وأطلقت جمعية الكلمة الطيبة جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عام ٢٠١١ لتكريم رواد العمل التطوعي العرب بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للعمل التطوعي الموافق 15 سبتمبر من كل عام، وتنظم هذه الجائزة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع وجامعة الدول العربية، وفي عام 2017 احتضن مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة فعاليات النسخة السابعة من الجائزة تأكيداً على المكانة المتميزة والمرموقة التي تحتلها الجائزة وعلى دورها المهم في تشجيع وتنمية العمل التطوعي.

ويعد الهدف من إطلاق الجائزة نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز المبادرات الخلاقة والتجارب التطوعية المميزة في المجتمعات العربية والخليجية ، وتسليط الضوء على النماذج المشرفة من قيادات العمل التطوعي في الوطن العربي وعلى قصص النجاح الملهمة لجيل الشباب.