نقابة المعلمين تنفى اتخاذ قرار بتجديد كارنيه العضوية سنويا

كتب: أية دعبس

أعلن مرصد المعلمين التابع لنقابة المهن التعليمية ، أن مايتم تداوله من معلومات على مواقع التواصل الإجتماعى، من قرار لمجلس النقابة، بتجديد كارنيهات عضوية الأعضاء من المعلمين، بشكل سنوى، هى معلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة .

وأوضح المرصد، أن هناك قرار منذ 9 أشهر ، صدر بالتحديد فى 23 ديسمبر 2021 ، بتجديد كارنيه عضوية النقابة كل 5 سنوات ويتم العمل بالقرار منذ صدوره ، وذلك لتحديث بيانات الأعضاء ، وليس كل عام كما ادعى البعض ، وليس هناك جديد فى هذا الشأن منذ القرار الأخير .

وأهابت نقابة المهن التعليمية ، بالسادة المعلمين عدم الانسياق وراء الشائعات ، والمعلومات المفبركة ، ويمكن العودة للنقابة العامة أو الفرعيات بكل المحافظات لمعرفة الحقيقة .