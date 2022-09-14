اليوم السابع
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نقابة المعلمين تنفى اتخاذ قرار بتجديد كارنيه العضوية سنويا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:17 م
نقابة المعلمين تنفى اتخاذ قرار بتجديد كارنيه العضوية سنويا نقابة المهن التعليمية
كتب: أية دعبس

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أعلن مرصد المعلمين التابع لنقابة المهن التعليمية ، أن مايتم تداوله من معلومات على مواقع التواصل الإجتماعى، من قرار لمجلس النقابة، بتجديد كارنيهات عضوية الأعضاء من المعلمين، بشكل سنوى، هى معلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة .

وأوضح المرصد، أن هناك قرار منذ 9 أشهر ، صدر بالتحديد فى 23 ديسمبر 2021 ، بتجديد كارنيه عضوية النقابة كل 5 سنوات ويتم العمل بالقرار منذ صدوره ، وذلك لتحديث بيانات الأعضاء ، وليس كل عام كما ادعى البعض ، وليس هناك جديد فى هذا الشأن منذ القرار الأخير .

وأهابت نقابة المهن التعليمية ، بالسادة المعلمين عدم الانسياق وراء الشائعات ، والمعلومات المفبركة ، ويمكن العودة للنقابة العامة أو الفرعيات بكل المحافظات لمعرفة الحقيقة .

 


نقابه المعلمين

كارنيه نقابه المعلمين

تجديد الكارنيه



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