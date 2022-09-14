موعد طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعى والمتوسط فى 25 محافظة

كتب أحمد حسن

حدد صندوق الإسكان الاجتماعى، مواعيد طرح كراسات الشروط الخاصة بحجز أكبر طرح لوحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل فى 25 محافظة، وأكثر من 20 مدينة جديدة.

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت مى عبد الحميد، أنه يتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودى الدخل، ويبدأ من 15 % لوحدات متوسطى الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ 13 يوليو 2021، مضيفة أن أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سكن لكل المصريين 3" للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، وذلك فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى بإتاحة التمويل العقارى بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا، والتى بدأ تطبيقها منذ 13 يوليو 2021.

وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح الجديد يأتى فى ظل ظروف اقتصادية عالمية غاية فى الصعوبة، إلا أن الدولة مستمرة فى التزاماتها بتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال وحدات سكنية كاملة التشطيب فى مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يظهر بوضوح فى الطرح الجديد الذى يشمل العديد من المحافظات.