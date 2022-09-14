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موسكو: إمداد كييف بصواريخ أمريكية مداها 300 كم يعني انخراط واشنطن في مواجهة عسكرية مباشرة معنا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 09:46 م
موسكو: إمداد كييف بصواريخ أمريكية مداها 300 كم يعني انخراط واشنطن في مواجهة عسكرية مباشرة معنا أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنتونوف من أن إمداد كييف بصواريخ أمريكية مداها 300 كيلو متر، سيعني انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية إنه إذا حصلت كييف على مثل هذه الأسلحة من الولايات المتحدة، فإن المدن الروسية الكبرى والبنية التحتية الصناعية وقطاع النقل في روسيا، ستتعرض لتهديد مباشر.

وأوضح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية  أن مثل هذا السيناريو سيعني انخراطا مباشرا للولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مع روسيا وأن القوات الأوكرانية تنتهك باستمرار قواعد القانون الإنساني حتى في الأراضي التي تعتبرها كييف جزءا من أوكرانيا، متابعا: يتم قصف مدن دونباس، ويقتل الأبرياء انظروا إلى الرموز النازية على المعدات العسكرية الأوكرانية ومن المؤكد أنهم سيستخدمون هذه الصواريخ دون أي تردد ضد بلادنا.

 


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