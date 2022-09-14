مندوب روسيا: أطلعنا مجلس الأمن على جهودنا لفض النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

كتب أحمد عرفة

أطلعت روسيا المشاركين في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي على جهود موسكو ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي لفض النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: تحدثنا عن الجهود التي تبذلها موسكو، على المستوى الفردي ومن خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لتهدئة الوضع وتحقيق هدنة بين أرمينيا وأذربيجان، وعن الجهود التي ستبذلها المنظمة بعد اجتماع مجلس الأمن الجماعي.

وفى وقت سابق قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي،إن روسيا تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى ممارسة ضبط النفس في الوضع على الحدود بين البلدين.

وأضاف أوشاكوف "ندعو كل من أذربيجان وأرمينيا إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار والامتثال بشكل عام للبيان الثلاثي المعروف لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في شهر نوفمبر 2020، وكذلك في يناير ونوفمبر 2021". حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وتابع مساعد الرئيس الروسي "موسكو قلقة للغاية من تصعيد الموقف.. نحن الآن على اتصال دائم ووثيق مع باكو ويريفان على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري، وبالنظر إلى ما حدث الليلة الماضية، فإن محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذري إلهام علييف في سمرقند ستكون مهمة"، حيث يشارك الرئيسان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد في سمرقند بأوزبكستان يومي 15 و16 سبتمبر.