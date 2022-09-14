منتخب جامعة أسيوط يحصد المراكز المتقدمة فى مهرجان الفنون الشعبية الأول للطلاب

أسيوط هيثم البدرى

قدم الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، التهنئة لمنتخب الجامعة للفنون الشعبية لحصوله على عدد من المراكز المتقدمة في مهرجان الفنون الشعبية الأول لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية بمعهد إعداد القادة بحلوان وذلك برعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتحت شعار "القائد المبدع"، مؤكداً على كامل دعم إدارة الجامعة لأبنائها الموهوبين في مختلف المجالات إيماناً منها بأهمية ممارسة الأنشطة الطلابية في تثقيف وبناء شخصية الطلاب وتوسيع أفقهم.

وقد صرح الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المنتخب شارك ضمن 120 طالب وطالبة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية، وحصل على المركز الأول في "رقصة البيئة المحلية"، والثاني في "رقصة البيئة لمحافظة أخرى"، والمركز الثاني في "رقصة من اختيار المصمم"، كما حصل الأستاذ حسن بداري مسئول قسم الفنون الشعبية والاستعراضية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، على جائزة أفضل مصمم، والطالب إبراهيم حسن على جائزة أفضل راقص.



جانب من الفنون الشعبية



عرض طلاب جامعة أسيوط



عرض منتخب جامعة أسيوط للفنون الشعبية



منتخب جامعة أسيوط للفنون الشعبية



منتخب جامعة أسيوط للفنون الشعبية يحصد المراكز المتقدمة فى مهرجان الفنون الشعبية



منتخب جامعة أسيوط للفنون الشعبية يحصد المراكز المتقدمة فى مهرجان الفنون الشعبية الأول للطلاب