مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب من محافظة الشرقية مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكك الحديد من مكان غير معد للمشاه، تم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول " صابر ف ص " 40 عاما مقيم بلبيس، جثة هامدة.

وتبين من التحريات أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة أمام مزلقان ميت ربيعة اصطدم به القطار ، وتوفى فى الحال، تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.