مصادر إعلام عمانية: 14 مصابا بعد تصاعد دخان فى طائرة هندية بمطار مسقط

كتب سمير حسنى

أفادت هيئة الطيران المدني العمانية الأربعاء بأنها تتابع مع الجهات المعنية في مطار مسقط الدولي بلاغاً عن حالة طوارئ على إحدى الطائرات.

وأضاف البيان، الذي لم يتضمن تفاصيل، أنه يجري التعامل حاليا مع البلاغ من قبل الجهات المختصة.

وتابعت الهيئة أنه لا يوجد أى تأثير متعلق بسلامة المطار والمسافرين والحركة الجوية.

وقالت صحيفة (تايمز أوف عمان) فى حسابها على تويتر أن 14 شخصا أصيبوا مع تصاعد الدخان من طائرة تابعة لطيران إير إنديا إكسبريس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إنه جرى إجلاء الركاب وإنه تم إبلاغهم بإخلاء الطائرة التي كان من المفترض مغادرتها إلى كوتشي بالهند صباح اليوم.