مستشار وزير التعليم فى معسكر الكوادر ورؤساء الاتحادات الطلابية بباجوش

استقبل معسكر باجوش التابع لجامعة الإسكندرية الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية فى لقاء مفتوح مع الطلاب فى معسكر الكوادر، والاتحادات الطلابية.

وتحدث "طايع" عن أهمية اتحاد الطلاب ودوره فى الحياة الجامعية والخدمات المقدمة لطلاب الجامعات بالإضافة إلى كيفية إخراج كوادر وقيادات من اتحاد طلاب الجامعة.

حضر اللقاء الدكتور محمد البهى عميد كلية الزراعة والدكتور جمال العمراوى عميد كلية الطب البيطرى الاسبق ومسئولى رعاية الشباب بالجامعة.

بدأ الملتقي الأول لرؤساء ونواب اتحادات طلاب الجامعات المصرية تحت عنوان «مناقشة ودراسة اللوائح الطلابية» لعام 2022، ومعسكر إعداد الكوادر لاتحادات طلاب جامعةالإسكندرية.

واجتمع مسؤولو المعسكر مع طلاب الجامعات المصرية، وبدأ الدكتور عميد الطب البيطري السابق جمال عمراوى قائد الفوج بالترحيب بطلاب جامعة الإسكندرية وطلاب الجامعات المصرية وتحدث عن لوائح وآداب معسكر باجوش وأهميته بالنسبة للطلاب، ثم استكمل محمد فوزي مشرف عام الاتحاد بالتحدث عن آداب ونظام المعسكر خلال ايام الملتقي، وأهميه التعارف والتواصل بين المجموعات وتكلم عن إعداد الاتحاد القادم وعرف الطلاب بالمشرفين والاخصائين.

وقال عمر مبروك رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية عن هدف فوج «إعداد الكوادر» وهو تأهيل الطلاب لاتحاد كليتهم ومعرفة معلومات، وتحدث عن محاضرات الايام القادمة وأهميتها والالتزام بالحضور في الورش وأكد على وجود حفلات سمر للترفيه.