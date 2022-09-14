اليوم السابع
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الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:18 م
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مسابقه في حفظ القرآن الكريم والحديث بمراكز شباب كفر الشيخ

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:47 م
مسابقه في حفظ القرآن الكريم والحديث بمراكز شباب كفر الشيخ مسابقه في حفظ القرآن الكريم
كفر الشيخ محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب بكفر الشيخ المسابقه الدينيه في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف للطلائع، بمراكز شباب إدارتي سيدى سالم و سيدى غازي، بالاستعانة بعلماء الأزهر الشريف، فى تحكيم المسابقة القرآنية بمستويات حفظه الثلاث “ القرآن كاملا، نصف القرآن، ثلاث أرباع القرآن” .
 
وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة .
 
أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من تنفيذ المسابقة، غرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم، لدى النشء، وقراءة السنة النبوية الشريفة، مما يتيح فرصة فهم صحيح الدين، على أيدى متخصصين من الأزهر الشريف، ليصبح مركز الشباب حلقة الوصل بين النشء وعلماء الدين لتنمية مهارة الحفظ والقراءة والبحث لديهم، واستكمالاً لدور مراكز الشباب ومراكز خدمة مجتمعية، لتسهم في بناء عقل وفكر النشء والشباب جنباً إلى جنب تقديم البرامج الرياضية،  يأتى ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب و تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.
 
 
 
 

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