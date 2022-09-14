مديرية الصحة ومياه الشرب بسوهاج ينظمون قوافل لنشر ثقافة الوعى المائى

سوهاج عمرو خلف

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الصحة فى القوافل الصحية التى نظمتها ادارة القوافل الصحية بمديرية الصحة بمركزى دار السلام واخميم لتوعية المترددين على القافلة الصحية بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة المياه.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب انه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصرى والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.

واوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف ان الشركة تنظم لقاءات توعوية لتعريف رواد القوافل الصحية بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.