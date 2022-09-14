اليوم السابع
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مديرة "USAID" تؤكد على دعم رائدات الأعمال المصريات

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 04:47 م
مديرة "USAID" تؤكد على دعم رائدات الأعمال المصريات ليزلي ريد، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
كتبت ـ هند المغربى

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أكدت ليزلي ريد، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة للسفارة الأمريكية، على التزام الحكومة الأمريكية بازدهار مصر الدائم عبر دعم رائدات الأعمال والشركات الصغيرة التي تقودها النساء خلال حدث إعلان الفائزات فى مبادرة  "حان دورك".

 

جاء ذلك خلال حفل اختيار خمس شركات ناشئة تقودها نساء كفائزات بمنحة قدرها 10000 دولار وسنة واحدة من التدريب مع توفير الوصول إلى فرص التواصل والتوجيه! ضمن المبادرة.

 

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يذكر أن بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية تعاون بمتد لأكثر من أربعة عقود نتج عنها اتفاقيات وتمويلات تنموية تصل لأكثر من 30 مليار دولار، ساهمت في دعم الجهود التنموية، في المجالات ذات الأولوية، بينما تصل الاتفاقيات منذ عام 2014 نحو مليار دولار في قطاعات استراتيجية منها التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة.


التنمية

الوكالة الامريكيه

USAID

مصر

رائدات الاعمال



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