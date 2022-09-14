محافظ كفر الشيخ: إزالة 67 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ20

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار حملات إزالة التعديات التي تتم بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 التي تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مشيراً إلى إزالة 12 حالة تعدي بمركز الرياض على مساحة 3 أفدنة و 11 قيراط و11 سهم، ولاية الري والصرف،بإشراف المهندسة عايده، السكرتير المساعد، وبحضور جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم إزالة 67 حالة تعدي على مساحة 1634 متراً و3 أفدنة و20 قراريط و4 أسهم، موضحاُ أنه يتم التركيز لإزالة حالات التعدي في المهد ، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف ،وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مشيراُ إلى أن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 للإزالات قد بدأت 10 سبتمبر وتنتهي 29 سبتمبر الجاري وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى منها التي كانت 13 أغسطس الماضي وانتهت أول الشهر الجاري على أن تبدأ المرحلة الثالثة.