محافظ بنى سويف يكلف لجنة الرى والبيئة والمياه بدراسة شكاوى الأهالى

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تجدر الإشارة إلى أن المحافظ ،بجانب اللقاء المفتوح، قد أتاح منظومة متنوعة الوسائل والأدوات لاستقبال شكاوى ومطالب المواطنين ، منها : تطبيق بني سويف معاك ، وقسمي الرصد والمتابعة والرصد الإعلامي والتواصل الاجتماعي بإدارة الإعلام والبوابة الإليكترونية ، والخط الساخن 114 ، ولجنة مختصة للتعامل مع الشكاوى الواردة على البوابة الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ومبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية ، فضلا عن ادارات خدمة المواطنين بالوحدات المحلية للمراكز والمدن
تناول لقاء اليوم " الأربعاء " عدداً من المشكلات والمطالب ، منها : مطلب بعض أهالي بعض عزب بندر ببا (عزبة جرجس ، أحمد شكري ، عزبة قطب ، عزبة أيوب ، عزبة صالح قنديل ، عزبة اسكندر ، عزبة ملوكة ) ، الذين يلتمسون حلولاً حذرية لما يعانون منه من مشكلات بيئية بسبب قربهم من مصرف (4 ) والذي يستعمل كمصرف زراعي وصرف صحي يستقبل مياه الصرف الناتج من محطة صرف مدينة ببا
كلف المحافظ بتشكيل لجنة فينة مختصة من : الوحدة المحلية ، شركة المياه ، الصرف ، البيئة ، لتفقد الحلول المقترحة ودراستها على الطبيعة، خاصة وأنه تم اقتراح خلال اللقاء تعديل صرف المحطة إلى مصرف ( 3) بديلا عن مصرف( 4 )،لبعد الأول عن المساكن المأهولة وأيضاً بعده عن مقر مستشفى ببا المركزي
شدد المحافظ على ضرورة أن تبدأ اللجنة عملها اعتباراً من باكر ، وأن يتم عرض تقرير فني مدروس من كل النواحي ، وإمكانية تنفيذ المقترح أو الحلول والبدائل المناسبة الأخرى ، وذلك لرفع العبء عن كاهل أهلنا في تلك العزب.
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