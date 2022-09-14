محافظ القليوبية يتابع إصلاح الهبوط الأرضى بطريق الرياح التوفيقى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لمتابعة أعمال رصف وإصلاح الهبوط الأرضي علي الرياح التوفيقي بمدينة بنها ومتابعة أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة.

استهل المحافظ، جولته بتفقد أعمال رصف الطبقة السطحية بطول 200 متر بمنطقة الهبوط الأرضي على الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وتجدر الإشارة إلي أنه على مدار الأسابيع الماضية تابع الهجان أعمال إصلاح الهبوط والذى تم تحت إشراف هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق ومجلس المدينة بالتنسيق مع مرور القليوبية، حيث كانت الحفرة بعمق 1 متر، حيث وجه المحافظ، بسرعة الانتهاء وفتح الطريق وعودة الحركة المرورية امام المواطنين.

واستكمل "المحافظ" جولته بتفقد سير أعمال الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة ونقلها إلى المقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة، بالإضافة إلى نقل التراكمات الموجودة بالمقلب الوسيط إلى المدفن الصحي بأبو زعبل وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى نظافة الشوارع ورفع التراكمات أولا بأول وتسيير الحركة المرورية.

وأشار محافظ القليوبية، إلي أن الحملة تم شنها بالتعاون والتنسيق مع مدن الجوار بالمحافظة، حيث ساهم مجلس مدينة طوخ اليوم بعدد 2 سيارة حمولة 50 طن وساهم مجلس مدينة بنها بعدد 2 سيارة حمولة 50 طن وبالإضافة إلى معدات حي غرب شبرا الخيمة وتم رفع أكثر من 6500 طن قمامة حتى الآن، وجاري العمل على جميع تراكمات القمامة بشارع أحمد عرابي.

كما تفقد المحافظ، المحطة الوسيطة(القطاوي) بحي شرق شبرا الخيمة، إذ تم نقل تراكمات القمامة منها إلى المقلب العمومي بنسبة 70%، مُشدداً بمتابعة نقل كافة التراكمات للمدفن العمومي بالتعاون مع المدن المجاورة حتى إفراغه بالكامل، موجها بمحاسبة المتقاعسين في عملهم في حالة استمرار تلك التراكمات.

وشدد الهجان، على ضرورة إزالة تراكمات القمامة بالمقلب وعدم تركها لليوم التالي، وزيادة عدد السيارات مع صيانة العربات المعطلة لنقل القمامة إلى المدفن الصحي بالعبور، ومتابعة العمالة والسائقين العاملين بالمحطة وتحفيز المتميزين ومعاقبة المقصرين لتحقيق انتظام العمل،

وذلك بحضور كلاً من المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمقدم مصطفي عطيه مدير وحدة مرور بنها.