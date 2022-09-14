محافظ أسوان: مشروع الطاقة الشمسية يضم 32 محطة لإنتاج 1460 ميجاوات

تفقد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأربعاء، المشروع القومى للطاقة الشمسية ببنبان وهو يضم 32 محطة تنتج 1460 ميجاوات من الكهرباء ، والذى ساهم في توفير 700 فرصة عمل مباشرة لتشغيله حالياً ، فضلاً عن فرص العمل الغير مباشرة.
رافق محافظ أسوان، أثناء زيارته للمشروع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، بالإضافة إلى مسئولي الشركات المنفذة، وذلك فى ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " المشروعات الخضراء الذكية " لضمان حق الأجيال القادمة للعيش في حياة نظيفة خالية من أى ملوثات بيئية.
واستمع اللواء أشرف عطية إلى عرض تفصيلى عن جهود أكبر مشروع بالشرق الأوسط والعالم لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ولديه آلية متكاملة لإدارة وتدوير المخلفات الخطرة والغير خطرة حيث تساهم 6.8 مليون خلية شمسية في تقليل الإنبعاثات الكربونية بما يوازى 3% على المستوى القومى ، فيما يقوم المشروع بالعديد من الخدمات المجتمعية التعليمية والصحية ، علاوة على التمكين الإقتصادى.
وأشار المحافظ، إلى أهمية المشروع القومى للطاقة الشمسية ببنبان ، وخاصة أنه بمثابة سد عالى جديد بعد وصول عدد المحطات إلى 40 محطة ستنتج 2000 ميجا وات لتصبح أسوان عاصمة للطاقة الشمسية في العالم ولتمثل حجر الزاوية لدعم مسيرة البناء والتعمير فى الجمهورية الجديدة.
وطالب "عطية"، بضرورة التسويق الجيد للجهود المجتمعية من جانب جمعية مستثمرى بنبان ، بجانب الدور الحيوى للمشروع في تقليل الإنبعاثات الكربونية حيث يساهم في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهو ما تسعى إليه الدولة حالياً ضمن "وطن أخضر" للحفاظ على البيئة ، بالإضافة إلى أنه يعتبر من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى.
كما زار أشرف عطية، محافظ أسوان، قرية المنصورية بمركز دراو اليوم، الأربعاء، حيث تفقد الموقع المخصص لتقسيمات أراضى لأهالى قرية المنصورية بإجمالى مساحة 535 فدان ، والسابق إقامة مساكن قرية المنصورية بالظهير الصحراوى موزعة على 16 مجاورة سكنية.
وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تمت الموافقة من قبل على تعديل قيود الإرتفاع بالتقسيم من ( صفر – 3) أمتار لتصبح 4 أمتار ، وبالتالى فإنه يمكن الإنتفاع بكامل المسطح المخصص للقرية.
وأشار، إلى أن المحافظة تسعى بشكل مستمر لتلبية كافة المطالب الجماهيرية وتحقيق التوسع العمرانى لقرية المنصورية بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة توصيل المرافق العامة لموقع التقسيم لإمكانية بما يعود بالنفع لتحقيق الصالح العام على الوجه الأكمل.
وأثناء لقاء المحافظ الجماهيرى معهم عبر أهالى المنصورية عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسوان على حرصه الدائم بالتواجد وسط المواطنين داخل القرى والأحياء الشعبية لحل مشاكلهم والإرتقاء بالخدمات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، مؤكدين على تقديم المحافظ لكافة التيسيرات وإزاحة العقبات أمام تسليم قطع أراضى المنصورية الجديدة بعد مرور 13 عام من المعاناه لترتسم الفرحة على وجوه أهالى القرية بعض طول إنتظار .
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