محافظ أسوان: مشروع الطاقة الشمسية يضم 32 محطة لإنتاج 1460 ميجاوات

أسوان عبد الله صلاح

تفقد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأربعاء، المشروع القومى للطاقة الشمسية ببنبان وهو يضم 32 محطة تنتج 1460 ميجاوات من الكهرباء ، والذى ساهم في توفير 700 فرصة عمل مباشرة لتشغيله حالياً ، فضلاً عن فرص العمل الغير مباشرة.

رافق محافظ أسوان، أثناء زيارته للمشروع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، بالإضافة إلى مسئولي الشركات المنفذة، وذلك فى ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " المشروعات الخضراء الذكية " لضمان حق الأجيال القادمة للعيش في حياة نظيفة خالية من أى ملوثات بيئية.

واستمع اللواء أشرف عطية إلى عرض تفصيلى عن جهود أكبر مشروع بالشرق الأوسط والعالم لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ولديه آلية متكاملة لإدارة وتدوير المخلفات الخطرة والغير خطرة حيث تساهم 6.8 مليون خلية شمسية في تقليل الإنبعاثات الكربونية بما يوازى 3% على المستوى القومى ، فيما يقوم المشروع بالعديد من الخدمات المجتمعية التعليمية والصحية ، علاوة على التمكين الإقتصادى.

وأشار المحافظ، إلى أهمية المشروع القومى للطاقة الشمسية ببنبان ، وخاصة أنه بمثابة سد عالى جديد بعد وصول عدد المحطات إلى 40 محطة ستنتج 2000 ميجا وات لتصبح أسوان عاصمة للطاقة الشمسية في العالم ولتمثل حجر الزاوية لدعم مسيرة البناء والتعمير فى الجمهورية الجديدة.

وطالب "عطية"، بضرورة التسويق الجيد للجهود المجتمعية من جانب جمعية مستثمرى بنبان ، بجانب الدور الحيوى للمشروع في تقليل الإنبعاثات الكربونية حيث يساهم في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهو ما تسعى إليه الدولة حالياً ضمن "وطن أخضر" للحفاظ على البيئة ، بالإضافة إلى أنه يعتبر من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى.