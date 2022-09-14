لو أنت طالب.. اعرف كيف تستخرج اشتراكات مترو بخطوطه الثلاث

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن بدء استخراج اشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية ابتداء من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 وحتى الآنتهاء من استخراج جميع الاشتراكات لجميع الطلبة داخل مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة.

وفى النقاط التالية نعرض كل تفاصيل الحصول على الاشتراكات للطلبة بجميع المراحل المختلفة.

1. بدء طرح استمارة الاشتراكات الجمعة القادمة.

2. سيتم مد العمل على استخراج اشتراكات الطلبة من يوم السبت 1 أكتوبر ٢٠٢٢ ولمدة شهر.

3. استخراج الاشتراكات طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية

4.المواعيد من 7 ص وحتى 8 م، ويوم الجمعة من 8 ص لـ 4 عصرا.

5. تم تخصيص مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للعمل على تجديد اشتراكات الطلبة.

6. تم تخصيص مكاتب محطات الخط الأول ( حلوان - عين حلوان- جامعة حلوان- المعادى- دار السلام- الزهراء- الشهداء ١- منشية الصدر- حدائق الزيتون- عين شمس- عزبة النخل- المرج- المرج الجديدة ) .

7. تم تخصيص مكاتب محطات الخط الثانى ( كلية الزراعة- المظلات- روض ألفرج- مسرة- الشهداء 2- العتبة 2- الدقى- جامعة القاهرة- الجيزة- المنيب ) .

8. تم تخصيص مكاتب محطات الخط الثالث ( العتبة 3- العباسية- هليوبوليس- عدلى منصور ) .

9. تخصيص مكتب اشتراكات محطة أحمد عرابى بالخط الأول لأبناء العاملين فقط .