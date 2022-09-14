كيف تحجز وحدة سكنية لو أنت من محدودى أو متوسطى الدخل.. إنفوجراف

أحمد حسن

يقدم "اليوم السابع" لقرائه طرق وخطوات التقدم والحصول على وحدة سكنية فى المرحلة الثالثة لمشروع سكن لكل المصريين، لمحدودى ومتوسطى الدخل، وذلك من خلال النقاط التالية..



1- توجه لأقرب مكتب بريد يوم 25 سبتمبر الجارى لشراء كراسة الشروط.

2- ادخل على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى لتسجيل البيانات على الموقع وإنشاء حساب باسمك.

3- استكمل الأوراق المطلوب والتي تنص عليها كراسة الشروط وتتمثل:

أ‌- صورة البطاقة للزوج والزوجة فى حال المتقدم أسرة.

ب‌- إيصال نور.

ت‌- شهادة دخل للزوج والزوجة في حال المتقدم أسرة.

ث‌- برنت تأمينات إن وجد.

ج‌- قسيمة زواج مميكنة.

ح‌- صور شهادات ميلاد الأبناء.

4- قم بالدخول إلى موقع الصندوق فى الموعد المحدد لرفع الأوراق المطلوبة.

5- قم بسداد مبلغ جدية الحجز في أقرب مكتب بريد إليك.



6- الطرح يأتي ضمن المرحلة الثالثة لمشروع سكن لكل المصريين.

7- سيتم طرح الوحدات بنظام مبادرة التمويل العقارى ذات العائد الـ3%.



8- صندوق الإسكان الاجتماعى حدد يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط لشراء كراسة الشروط، وتقديم الأوراق وسداد مقدم الحجز.



9- اعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.



10- يتم دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل.



11- يتم سداد 15% مقدم لوحدات متوسطي الدخل.



12- أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه.



13- تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

14- بالنسبة لمحدودى الدخل، الحد الأقصى للدخل الشهرى للأعزب 6 آلاف جنيه، وللمتزوج 8 آلاف جنيه.



15- بالنسبة لمتوسطى الدخل، الحد الأقصى للدخل الشهرى للأعزب 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.



16- تم رفع سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل.



17- تمت زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتراوح من 5000 جنيه بحد أدنى، وحتى 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهريا.

سكن لكل المصريين



سكن لكل المصريين 1