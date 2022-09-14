قيادات الأقصر يتابعون موقع مقترح لإنشاء معدية على المجرى المائى بترعة الكلابية

الأقصر – أحمد مرعى

قاد علي سيد صادق نائب رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بمحافظة الأقصر، جولة لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء عداية على المجرى المائى بترعة الكلابية، كيلو 39.200، والواقع بجوار كمين مدينة الطود والكوبري المقترح إحلاله وتجديده، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز، وتعليمات الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود.

ويقول نائب رئيس مركز ومدينة الطود، أنه تم خلال الجولة العمل على دراسة نقل المرافق علي العداية المزمع إنشائها، وذلك بحضور نجار أحمد الصغير مدير إدارة مياه الشرب بالطود، والمهندس أحمد حجاج راوي محمد عن شركة مياه الشرب بالأقصر، والمهندس عارف يوسف علي مدير هندسة كهرباء العديسات بالطود، والمهندس خالد سيد محمد عن الشركة المصرية للإتصالات، وسعدي حسين مدني مندوب هندسة رى الأقصر، والمهندس أحمد محمد عبد الفتاح مسؤول مكتب الشرق الأوسط للإستشارات.

وعن أبرز المشروعات التى تتم على أرض مدينة الطود، يقول الدكتور محمد رزق رئيس المدينة، أنه دخلت مناطق العديسات بحري والعديسات قبلى فى مشروع الصرف الصحى المتكامل حيث استقبلت تلك القرى زيارة مؤخراً من بعثة بنك التنمية الإفريقي، لمتابعة مشروع الصرف الصحى المتكامل والممول من البنك، حيث تفقدت البعثة موقع محطة معالجة صرف صحى الدبابية والطود والتى ستخدم عدد 5 قرى (المعلا – الدبابية - الشغب - العديسات قبلى - العديسات بحرى)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 162 ألف نسمة بهذه القرى.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضاً البدء فى أولى أعمال تنفيذ الصرف الصحى بمنطقة الطود البلد، حيث تمت متابعة العمل لتنفيذ أولى حفر خطوط الانحدار الفرعية قطر 200 ملم خط فرعي بمنطقة الطود البلد بمدينة الطود، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندسة رقية حماد رئيسة الجهاز، كما تمت أعمال تسليم قطعة الأرض المخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقرار رقم 150 لسنة 2022 على مساحة 19 فدان، والمستخدمة في إقامة محطة معالجة صرف صحي الطود بناحية العديسات بحري، والتي يتم تجميع المياه بها من محطات نجع مسلم ومحطة حسين حسن ومحطة أبو حروقة ومحطة نجع العمدة بمدينة الطود.



جولة لمتابعة موقع مقترح لإنشاء عداية على المجري المائي بترعة الكلابية



متابعة موقع مقترح لإنشاء عداية على المجري المائي بترعة الكلابية