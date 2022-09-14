رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 12 مواطنا فلسطينيا بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال سبعة أشخاص من محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة، فيما تم اعتقال أربعة آخرين من مناطق متفرقة برام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة الخليل الجنوبية.

من ناحية أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات وباحات المسجد، واستمعوا لشروح مزورة حول "الهيكل".

ويجرى المستوطنون تحضيرات لتنفيذ أكبر اقتحام تاريخى للمسجد الأقصى فى 29 من سبتمبر الجاري بمناسبة عيد "رأس السنة العبرية".

ويتعرض الأقصى بشكل شبه يومي لاقتحامات من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، كما هو الوضع في المسجد الابراهيمي في الخليل، وتزداد حدة الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد والمناسبات الخاصة بالاحتلال.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تقديم منظمات استيطانية، من ضمنها منظمات "جبل الهيكل"، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية للحصول على إذن وأساس قانوني لأداء طقوس دينية يهودية في باحات الأقصى المسجد الأقصى المبارك في عيد رأس السنة العبرية، والأعياد اليهودية المقبلة.