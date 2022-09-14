فوائد عصير القصب للجسم .. يقلل الالتهاب ويحافظ على صحة الكبد

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر عصير القصب من أفضل أنواع العصائر الطبيعية التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحسب ما ذكره موقع webmd فأن عصير القصب له دور كبير في تحسين الصحة ومن أبرز فوائده :

-يعزز التبول الصحي وصحة الكلى

-يمكن استخدامه كملين

-يقلل الالتهاب

-يساعد في منع ارتفاع درجة الحرارة

-يعمل كمطهر

-يحمي من اليرقان من خلال مساعدة الكبد

-مضاد للالتهابات (يقلل من التورم والاحمرار والألم)

-مسكن (يخفف الآلام)

-مدر للبول (يحسن التبول)

-وقائي للكبد (يحمي الكبد )

جيد للرياضيين، حيث أصبح عصير قصب السكر منافسًا قويًا ضد أنواع المشروبات الرياضية المتنوعة الموجودة في السوق، حيث هدفت إحدى الدراسات إلى معرفة تأثير عصير قصب السكر على أداء الرياضيين وحرق الوقود.

وخلصت الدراسة إلى أن عصير قصب السكر كان في الغالب بنفس فعالية المشروبات الرياضية أثناء التمرين وأكثر فاعلية في معالجة الجفاف بعد ذلك. استعادت المشروبات الرياضية وعصير قصب السكر السوائل بشكل متساوٍ لدى المشاركين ، لكن أولئك الذين شربوا عصير قصب السكر شعروا بالشبع.

مشروبات قصب السكر ومرض السكري.



على الرغم من أن عصير قصب السكر له فوائد صحية ، إلا أنه يمكن أن يكون محظورًا على مرضى السكري، حيث يحتوي قصب السكر على نسبة عالية من من السكر الطبيعي يسمى السكروز، والذى قد يؤثر بالسلب على مرضى السكر.