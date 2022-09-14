عميد القومى للكبد لـ"إكسترا نيوز" : سعر الدواء في مصر 1% من السعر العالمي

الأمير نصرى

قال الدكتور باسم عيسى عميد المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد، إن التجربة المصرية فى المبادرات الصحية كانت أكبر سبب فى وضع مصر وسط الخريطة الصحية العالمية، ودورها فى القضاء على فيروس سى، مشيرا إلى أنه مع الوقت ظهرت الأدوية المباشرة لعلاج الفيروس، كما ظهرت جهود قوية للدولة فى التفاوض على أسعار هذه الأدوية لأنها عندما ظهرت فى الخارج كان الحصول عليها صعب، ولكن توصلت الدولة بالمفاوضات إلى أن وصل سعر الدواء فى مصر لـ 1% من سعره العالمى.

وذكر الدكتور باسم عيسى خلال لقاءه بقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت من أول الدول التى قدمت ملفاتها لمنظمة الصحة العالمية، حيث بدأنا فى عرض الملف من شهر يونيه 2020 ، وذلك نتيجة التجربة الكبيرة التى حدثت فى القضاء على فيروس سى بمبادرة 100 مليون صحة وعلاج المرضى المصابين بالتهاب الكبدى وتم خلالها فحص 70 مليون مواطن.

وأكد، باسم عيسى، كان لدينا مشكلة بسبب الإصابات الكبيرة للمواطنين بفيروس سى، وكان يشكل لنا مشكلة صحية واجتماعية ومادية، موضحا أن المسح الطبى التى تم إجراءه 2004 / 2008 وضح أن نسب الإصابة 15 % ،ثم بدأت النسب تقل تدريجيا حتى ظهرت أدوية لعلاج الفيروس، ولكن كانت له أعراض ومدة علاجه طويلة، وبفضل الله تمكنت مصر من القضاء عليه.