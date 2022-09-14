وأعلنت آن هيدالجو، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية مساء الثلاثاء، أن إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات في دوائر العاصمة الفرنسية ستتوقف في الساعة العاشرة اعتبارًا من 23 سبتمبر المقبل بسبب أزمة الطاقة.



وترفض رئيسة البلدية وقف الإضاءة في الطرقات لدواعي أمنية؛ إلا أنها تطالب الدولة باتخاذ إجراءات مماثلة بالنسبة للآثار الوطنية وأصحاب المباني الأثرية الخاصة.



يذكر أن دول أوروبا تعاني حاليًا من أزمة في الطاقة إثر خنق روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعي والنفط -إلى أقل من النصف تقريبًا- ردًا على فرض الغرب عقوبات عليها جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.