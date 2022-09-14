اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 05:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

على جمعة يُلقى محاضرة حول أهمية إدراك الواقع ومتغيراته ضمن تدريب علماء ماليزيا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 04:02 م
على جمعة يُلقى محاضرة حول أهمية إدراك الواقع ومتغيراته ضمن تدريب علماء ماليزيا الدكتور على جمعة
كتب: لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى الدكتور علي جمعة -مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب- محاضرة ظهر اليوم ضمن البرنامج التدريبي الذي تنظِّمه دار الإفتاء المصرية لعلماء دُور الفتوى في ماليزيا، الذي بدأت فعالياته في 5 سبتمبر، ويستمر حتى 17 سبتمبر 2022، ويضمُّ نخبةً من علماء ماليزيا، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

وقال فضيلة المفتى: "يشرفنا أن نتنور بسماحة الدكتور علي جمعة صاحب الدَّور البارز والمعروف، ليس في مصر وحسب، بل في العالم كله، فاليوم تكتمل الحلقة النورانية التي رأيتموها في مجالس عديدة خلال البرنامج التدريبي".

وأضاف أن فضيلة الشيخ علي جمعة لديه من العلوم والخبرات ما يعدُّ إضافةً كبيرة إلى برنامج دار الإفتاء التدريبي؛ لفائدتها العظيمة في تأهيل المفتين وتدريبهم على مهارات الإفتاء وإدراك الواقع.

من جانبه أكَّد فضيلة الدكتور علي جمعة على أهمية أن يكون القائم بالعملية الإفتائية مدركًا للواقع وتغيراته وتطوراته إدراكًا تامًّا حتى يستطيع إصدار الفتوى التي تيسِّر على الناس حياتهم ولا تعطِّل مصالح الناس وتضيِّق عليهم دنياهم.

وأضاف جمعة، أن الكثير من المتشددين يقعون في مشكلة عدم إدراك الواقع والوقوف على الألفاظ دون المعاني، فيصدرون أحكامًا وفتاوى لا علاقة لها بالواقع، فيحرِّمون ما أحلَّ الله، وضرب مثالًا بتحريم شرب القهوة في بداية اكتشافها؛ كون اسم القهوة يعني في اللغة الخمر، وذلك لعدم إدراك مَن أصدر الفتوى في ذلك العصر لحقيقة القهوة، واعتماده على اللفظ فقط.

وأوضح أن العلماء أدركوا الواقع وتغيُّراته وألَّفوا الكتب في أحكام المعاملات البنكية الحديثة وَفقًا للواقع وتصورها الصحيح، فجاءت فتاواهم منضبطة، على عكس من أصدروا فتاواهم وفق تصوراتهم الخاصة عن هذه المعاملات فانتهوا إلى التحريم لأنهم لم يدركوا حقيقتها ولا الواقع.

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة

 

محاضرة الدكتور على جمعة
محاضرة الدكتور على جمعة

 


مفتى الجمهوريه

ماليزيا

ادراك الواقع

دار الافتاء



الموضوعات المتعلقة

إحالة أوراق عاطل لمفتى الجمهورية لقتله شخصا بسلاح أبيض فى الإسماعيلية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:06 م

وزير التنمية المحلية يستقبل مفتى الجمهورية لبحث التعاون المشترك

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:19 ص

مفتى الجمهورية: مقاصد الشريعة لم تكن لتطبَّق بكفاءة إلا بوجود وطن مستقر وآمن

السبت، 10 سبتمبر 2022 03:07 م

محافظ الشرقية يستقبل وزيرا التموين والرى ومفتى الجمهورية.. صور

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:53 م

مفتى الجمهورية يستقبل سفير أوزبكستان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الإفتائى

الخميس، 08 سبتمبر 2022 06:10 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة