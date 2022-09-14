طالبة ثانوي تبدع في رسم الأزياء والأثاث والطبيعة.. مريم هشام: جدي علمني الرسم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت المواهب بمحافظة كفر الشيخ في كافة الفنون، ومنها فن الرسم، من بينهم طالبة بالصف الثاني الثانوي، حصلت على العديد من الجوائز والمسابقات والمعارض التي نظمتها مديرية التربية والتعليم وإدارة الحامول التعليمية، وتنوعت رسوماتها ما بين التعبير عن الطبيعة والمشروعات، إضافة لرسم الشخصيات المتعددة، والتعبير عن المواقف الانسانية، وتصميم الأزياء والأثاث.

قالت مريم هشام عبدربه، طالبة بالصف الثاني الثانوي، بمدرسة الحامول الثانويه بنات، إنها بدأت رسم، عندما كانت بالصف الخامس الابتدائي، وجدها حببها في الرسم، فكان يرسم لها العديد من الرسومات، وتعلمت منه فن الرسم، فنمى لديها الموهية، فبدأت تتعلم كيفية رسم الطبيعة ومحتوياتها، والشخصيات، كما اكتشف معلميها ابداعات رسومات في حصص التربية الفنية، ووجدت التشجيع.

وأضافت مريم هشام،لـ "اليوم السابع"، أنها تعشق تصميم الأزياء والأثاث، والرسم الابتكاري، فتتخيل ما ترسمه أولاً وتخطط على الورق وتحتا الألوان المناسبة، وتبدأ في تصميم الرسومات المتعددة، موجهة الشكر إلى معلميها والموجهين والمكتشفين للمواهب بإدارة الحامول التعليمية ومعلميها على رأسهم مها حافظ سراج الدين، رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة الحامول التعليميه،وبسمه رضوان، وعلى عبد العاطي ، وأصدقائها، وأصحابها وزميلاتها.

وقالت مريم هشام، ممارستها لهويتها تشجعها على الإبداع والابتكار، وتدفعها على التفوق الجراسي، وتجد في الرسم متنفسا وتعبيراً عن الكثير مما يدور حولها، و تتمنى أن تلتحق بكلية الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي مستقبل العالم، ويكفينا فخراً أن تكون بجامعة كفر الشيخ أول كلية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتتمنى أن تكون مثلاً أعلى للطلاب الذين يمارسون هوايتهم ويتفوقون في دراستهم، مؤكدة أنها معجبة بالعديد من الرسامين العالميين مثل ليوناردو دافنشي، وفنسنت فان جوخ،و إدوارد مونش، بابلو بيكاسو ،هنري ماتيس، وعدد من الرسامين المصريين الذين وصلوا للعالمية.