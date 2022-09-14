اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط و تحرير 108 مخالفات لمتعدين على شبكتى مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 05:23 م
ضبط و تحرير 108 مخالفات لمتعدين على شبكتى مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ضبط و تحرير 108 مخالفة لمعتدين علي شبكتي مياه الشرب
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس عامر كمال أبو حلاوه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الشركة شنت حملة لضبط وصلات المياه والصرف الصحي غير القانونية " الخلسة " ، والتي يلجأ إليها البعض هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية لتوصيل خدمه مياه الشرب أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أية مستحقات.
 
تم تشكيل لجنه مكبره من الاداره العامه الاشتراكات والعدادات والوصلات الخلسه من العاملين بفرع فاقوس ، تحت إشراف م رانيا عامر مدير عام فرع فاقوس ، وأسفرت عن تحرير20مخالفه شروط تعاقد نشاط تجارى ورش مياه ، 57 مخالفه تعدى على شبكه المياه ،تحرير 31مخالفه تعدى على شبكه الصرف الصحي ، وحصر 47117 الف متر مياه تراكم بالعدادات وتحصيل العديد من المتأخرات علي المشتركين.
 
وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه والتجاريه طبقا للوائح المنظمه لهذا الشان حيال المخالفين، وشدد عامر على استمرار الحملات لمواجهة التعدى وسرقة خطوط المياه وخطوط الصرف الصحى وذلك حتى تستطيع الشركة القيام بدورها على الوجه الأمثل من التشغيل والصيانة ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وأنه لن يسمح بوجود حالات تعدٍ على خطوط مياه الشرب، و ستتم المتابعة الدورية أولاً بأول لتلك المسارات حفاظاً على المال العام.
 
 
 

اخبار الشرقية

مخالفات شركة المياه

مخالفات المياه

مياه الشرب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة