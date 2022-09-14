ضبط و تحرير 108 مخالفات لمتعدين على شبكتى مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الشركة شنت حملة لضبط وصلات المياه والصرف الصحي غير القانونية " الخلسة " ، والتي يلجأ إليها البعض هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية لتوصيل خدمه مياه الشرب أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أية مستحقات.

تم تشكيل لجنه مكبره من الاداره العامه الاشتراكات والعدادات والوصلات الخلسه من العاملين بفرع فاقوس ، تحت إشراف م رانيا عامر مدير عام فرع فاقوس ، وأسفرت عن تحرير20مخالفه شروط تعاقد نشاط تجارى ورش مياه ، 57 مخالفه تعدى على شبكه المياه ،تحرير 31مخالفه تعدى على شبكه الصرف الصحي ، وحصر 47117 الف متر مياه تراكم بالعدادات وتحصيل العديد من المتأخرات علي المشتركين.

وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه والتجاريه طبقا للوائح المنظمه لهذا الشان حيال المخالفين، وشدد عامر على استمرار الحملات لمواجهة التعدى وسرقة خطوط المياه وخطوط الصرف الصحى وذلك حتى تستطيع الشركة القيام بدورها على الوجه الأمثل من التشغيل والصيانة ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وأنه لن يسمح بوجود حالات تعدٍ على خطوط مياه الشرب، و ستتم المتابعة الدورية أولاً بأول لتلك المسارات حفاظاً على المال العام.