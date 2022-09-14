ضبط عاطل بحوزته حشيش وشابو وأقراص مخدرة قبل ترويجها بالمراغة شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل بدائرة قسم شرطة المراغة وبحوزته 200 جرام من مخدر الحشيش و100 جرام من مخدر الشابو وكمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض، وذلك قبل ترويجها بدائرة القسم.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للواء عمرو البندارى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام عاطل بدائرة مركز شرطة المراغة بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها على العملاء متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عرض المعلومات على محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما بالإشتراك مع ضباط مركز شرطة المراغة وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج.

وقد كشفت التحريات الأولية التي قام العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج قيام المدعو ممدوح ص ا م 22 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز المراغة والسابق إتهامه فـي قضية" مخدرات " أنه يقوم بعرض المواد المخدرة على ببعض العملاء من أجل ترويجها وتوزيعها عليهم بقصد الإتجار وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من وراء تلك التجارة الغير مشروعة والمجرمة قانونا.

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية برئاسة العقيد أحمد حفنى المشنب ؤئيس فرع المكافحة بسوهاج بالإشتراك مع ضباط مركز شرطة المراغة وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية أسفرت عن ضبط المتحرى دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش المخدر تزن حوالي 200 جرام وكمية من مخدر الآيس تزن حوالي 100 جرام و كمية من مخدر الهيروين تزن حوالي 50 جرام و" 49 " قرص " باركينول ، أموتريل " و سلاح أبيض " سكين "ميزان حساس و مقص و هاتف محمول و مبلغ 430 جنيهاً.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسكين بقصد الدفاع والميزان والمقص لإعداد المخدر للبيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.