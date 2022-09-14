ضبط تاجرين عملة بالسوق السوداء فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بِإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (شخصين) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى .

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، وبحوزتهما (عملات "أجنبية – محلية").

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.