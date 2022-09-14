صور ..تفاصيل افتتاح مهرجان الهجن بالعريش بحضور وزير الشباب والرياضة

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مهرجان سباق الهجن بمضمار نادى الهجن الرياضى المصرى بالكيلو ١٧ غرب مدينة العريش ، وذلك باشتراك القبائل وعدد من المحافظات وبحضور القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة .

وأكد المحافظ على أن مهرجان سباق الهجن يعد أولى الفاعليات للاحتفال المحافظة بذكرى السادس من أكتوبرلافتا إلى أنه عرس رياضى واجتماعى كبير بهدف اعلان مدينة العريش بصفة خاصة وشمال سيناء بصفة عامة آمنة .

وأضاف المحافظ أن هذا السباق يجرى بمشاركة ٣٥٠ جملا من مختلف الاعمار ، وأن هذا العدد للهجن المشاركة لم يشهده سباق من قبل وأنه من بين مطالب المحافظة من وزارة الشباب والرياضة انشاء قرية أوليمبية بالقرب من مضمار نادى الهجن الرياضى بالكيلو ١٧ غرب مدينة العريش ، حيث أن المكان يناسب إقامة القرية .

أوضح المحافظ أنه لأول مرة بعد توقف عدة سنوات تقام بطولة لسباقات الهجن على مضمار نادى الهجن الرياضى بالعريش، حيث أن اخر بطولة أجريت في عام ٢٠٠٨،مؤكدا علي أن نادى الهجن الرياضى المصرى هو أول نادى لسباقات الهجن فى مصر تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997 ، وعلى أرضه إنطلقت السباقات ووصلت لكل محافظات مصر ، وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية ، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربى ، وجمهورها من المتابعين .

وأضاف أن عودة نشاط سباقات الهجن لمدينة العريش سيضيف رواجا اقتصاديا وسياحيا، مثمنا دور القبائل فى المشاركة في السباق، مضيفا أن مضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترا فى طول 8 كيلومترات ، ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما تبلغ المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف مترا مربعا .

وأشار المحافظ الى أنه أقيم على هامش سباق الهجن عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية ، ومعرض للمنتجات البدوية والسيناوية ، ومعرض آخر للفن التشكيلى مشددا على استخدام تقنية حكم الفار (VAR ) لأول مرة فى سباقات الهجن بشمال سيناء ( أى تقنية حكم الفيديو فى السباقات لتحديد الفائز ) .

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على اهتمام القيادة السياسية بكل بقعة على أرض مصر وخاصة محافظة شمال سيناء وأن رياضة الهجن موروث شعبى لمحافظتى شمال وجنوب سيناء .. مؤكدا على تعميم تلك الرياضة على مختلف المحافظات الأخرى .

كما أشار الى أن شمال سيناء تنعم بالأمن والأمان بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية موجها الشكر الى محافظ شمال سيناء على الاهتمام بالشباب مؤكدا تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية ومضمار نادى الهجن ليكون أفضل خلال الفترة المقبلة .

وأكد عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن على اهتمام القيادة السياسية برياضة الهجن والتي شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات الماضية ، وأشاد بدور وزير الشباب والرياضة فى إقامة العديد من سباقات الهجن بمختلف المحافظات .. كما أشاد بدور القبائل فى ازدهار رياضة الهجن ، وأشاد بدور المحافظ فى عودة سباق الهجن بعد توقف لعدة سنوات .. مؤكدا على أن مصر تستحق مكانة أكبر وتقدم فى كل المجالات .