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صور.. اكتمال بناء أكبر "مصنع" عائم لمعالجة الغاز الطبيعى فى الصين

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:03 ص
صور.. اكتمال بناء أكبر "مصنع" عائم لمعالجة الغاز الطبيعى فى الصين مصنع عائم لإنتاج الغاز فى الصين
كتب : أحمد علوى

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أنهت شركة "كوسكو" الصينية للشحن البحري في مدينة تشيدونج شرقي البلاد، بناء سفينة التخزين والتفريغ العائمة لمعالجة الغاز الطبيعي N999 Tortue FPSO.

وتعد السفينة الأكبر من نوعها في العالم، حيث تشبه مصنعا عائما لمعالجة الغاز.
 
وتجمع السفينة بين إنتاج النفط والغاز ومعالجته وتخزينه وتفريغه إلى جانب التصدير وتحديد مواقع الإرساء.
 
وستبحر السفينة باتجاه سواحل موريتانيا والسنغال في غرب إفريقيا لتطوير الغاز الطبيعي المسال.
 
ويقدر طول سفينة "إن 999 تورتيو أف بي سو" بـ 270 مترا وعرضها 54 مترا وبعمق يصل إلى 31.5 مترا، وتعادل مساحتها ملعبي كرة قدم، وارتفاعها يعادل 10 طوابق، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.
 
وصممت السفينة لمدة خدمة تصل إلى 30 عاما، وبحد حمولة قصوى يقدر بـ 320 ألف طن، وبقدرة تخزين تصل إلى 1.44 مليون برميل، كما تحتوي السفينة على منطقة معيشة تتسع لقرابة 140 شخصا.
 
وبعد دخولها الاستخدام، ستبلغ قدرة معالجة الغاز اليومية للسفينة 500 مليون قدم مكعب قياسي.
 
المصنع العائم لانتاج الغاز
المصنع العائم لانتاج الغاز

 

المصنع العائم
المصنع العائم

 

مصنع عائم لانتاج الغاز فى الصين
مصنع عائم لانتاج الغاز فى الصين

 

مصنع عائم لانتاج الغاز
مصنع عائم لانتاج الغاز

 


الصين

الغاز الطبيعى

مصنع عائم فى الصين

معالجة الغاز فى الصين



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