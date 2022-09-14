اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"صرف الإسكندرية": انتهاء تطهير 90% من الشنايش ومشروع قانون للتعدى على الشبكات

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:42 ص
"صرف الإسكندرية": انتهاء تطهير 90% من الشنايش ومشروع قانون للتعدى على الشبكات تطهير الشنايش
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه تم الانتهاء من 90% من أعمال تطهير المطابق والشنايش بأحياء الإسكندرية، استعدادا لفصل الشتاء.

و أوضح رئيس شركة الصرف الصحى، لـ"اليوم السابع" أنه حاليا يتم مراجعة قانون لحماية شبكات المياه والصرف الصحى، حيث ينظر البرلمان المصرى، القانون رقم 147 لسنة 2021، ومراجعته قبل التصديق عليه ويقرر هذا القانون حجم العقوبة المقررة لحماية الشبكات من التعدى عليها.

يذكر أن القانون يعمل على الحد من التعديات على المجارى المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون بما يشكل رادعًا حقيقيًا للمعتدين ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.

 

وحدد قانون الموارد المائية والرى الجديد عدد من المحظورات لحماية المياه، وورد ذلك فى الفصل الخاص بـ(حماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف)، وشملت عدم إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

 

وواجه القانون، مخالفة ذلك بمعاقبة كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

 

 

تطهير الشنايش و المطابق
تطهير الشنايش و المطابق

 


الاسكندرية

احياء الاسكندرية

الصرف الصحى

موسم الشتاء



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