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رجال أعمال قطريين للرئيس السيسى: نتطلع لبحث تعظيم التعاون بين البلدين

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 09:41 ص
رجال أعمال قطريين للرئيس السيسى: نتطلع لبحث تعظيم التعاون بين البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير تميم بن حمد
كتب محمد الجالى

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أعرب رجال الأعمال القطريون عن تشرفهم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك في مقر إقامته بالدوحة، وبمشاركة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
 
وأعرب رجال الأعمال القطريون عن سعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية.

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