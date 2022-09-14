رئيس الاتحاد العالمى للتعليم الطبى: نعمل للوصول لمدى احتياجات القطاع وتطويره

كتب محمد صبحى

أعرب البروفيسور ريكاردو باركويز رئيس الاتحاد العالمى للتعليم الطبى ، عن سعادته بالوجود والمشاركة فى مؤتمر وزارة التعليم العالى لإعلان تفاصيل استضافة مصر للمؤتمر الدولى للتعليم الطبى، والتواجد مع الدكتور أيمن عاشور ويشرفنا التحدث عن المؤتمر العالمى للاتحاد العالمى للتعليم الطبى المزمع عقده فى شهر يونيو 2023، بصحبة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، مؤكدا أن المؤتمر سيمكن من تنظيم واحد من أهم وأحسن المؤتمرات الدولية الطبية فى القرن الحالى.

وأضاف البروفسير ريكاردو خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر وزارة التعليم العالى، أن النتائج المتوقعة من هذا المؤتمر سيكون لدينا فهم أكثر وضوحا لمدى احتياجات للتعليم الطبى ومدى تطويره مما سينعكس بلا شك على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين فى العالم و مصر.

وشارك فى حضور المؤتمر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى وأحمد الشيح الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى، والدكتور حسام عبد الغفار امين مجلس المستشفيات الجامعية.