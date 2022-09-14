حكاية عم فاروق أقدم صانعى سلالم السفن بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

"ابتسامة مشرقة دائما على وجه، عم فاروق صاحب الـ87 عاما بمنطقة اللبان بالإسكندرية، يجلس أمام ورشة صناعة سلالم السفن التي يعمل بها منذ أن كان طفلا، بدأ فيها صبي مناولا، حتي أصبح أشهر العاملين بها، تشاهده ممسكا بيده معدات التصنيع منذ ساعات الصباح حتي الخامسة، فهو دائم الشكر لله على الصحة والذرية الصالحة، مرددا ربنا حافظ مصر وشعبها على مدار السنين، وعاصر خلالها 6 رؤساء وملوك حكموا مصر.

ويقول عبد الستار صادق الشهير بحج فاروق صاحب 87 عاما، إن محافظة الإسكندرية تشتهر علي مدار سنين طويلة بالصناعات اليدوية ومن هذه الصناعات صناعة معدات السفن ومراكب الصيد، وأنه يعمل في صناعة سلالم السفن منذ أن كان عمره 9 سنوات عندما عمل صبي في ورشة لصناعة السلالم في سنة 1946 .

وأضاف فاروق لـ"اليوم السابع"، أنه بدأ صبيا صغيرا في ورشة بمنطقة اللبان آخر شارع الباب الأخضر، براتب 25 قرشا في اليوم، حتي وصل راتبه في الأسبوع 5 جنيهات، وأنه تعلم المهنة فى أول طريقه وكانت صعبة، لأن الخطأ فيها يهدد حياة العاملين بالسفن في صعودهم إلى عملهم للأعلي من خلال السلالم التي يقوم بصناعتها، وأنه أتقن عمله جيدا حتى يبارك الله له في رزقه .

وأوضح صانع سلالم السفن، أنه رغم أنه لم يتعلم القراءة والكتابة إلا أنه يجيد حساب الأطوال والعدد جيدا، وقام بتعليم أبنائه في المدراس حتي حصولهم علي شهادات متقدمة، وأن لديه 3 أبناء شابين وفتاة، وقام بتزويج أبنائه الشباب لأنهم هم السند في الدنيا وربنا كرمهم واشتغلوا في شركات ، وابنتي هي التي تقوم بخدمتي حيث إنني أذهب إلي العمل من بعد صلاة الفجر وحتي الخامسة مساء.

وأشار صانع سلالم السفن، إلى أنه عاصر في حياته الملك فاروق و6 رؤساء الذين حكموا مصر، ويتذكر أيام الملك فاروق عساكر الدرج الذين كانوا يركبون الجمال والخيول، ويلقون القبض علي اللصوص ويقتادونهم إلي الكركون، وأيضا أيام الملك فاروق كان يتم توزع العصائر والمشروبات علي العاملين بالورش في شهر رمضان .

وأكد صانع السلالم البحرية، أن مصر الآن أصبحت دولة قوية في عهد الرئيس السيسي، لأنه أفضل من حكم مصر، وربنا حافظ مصر رئيسها وشعبها علي مدار السنين، ومفيش دولة تقدر تتعدي علينا، ومسافة السكة نقدر تحمي مصر نفسها لأننا دولة قوية .



صانع السلالم البحرية



أثناء العمل