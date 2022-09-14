جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب لعدد من الأسلحة البيضاء والكبسولات المخدرة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي من ضبط عدد من الأسلحةالبيضاء والكبسولات المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة1954 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الثالثة برئاسة أسامه محمد دياب مدير الإدارة وأثناءإنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة علي رحلة طائرة الخطوط القطرية حيثاشتبه أحمد سيد ابراهيم رئيس القسم المعين علي لجنه الخط الاخضر فى أحد الركابالقادمين نظرا لارتباكه .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء الدين أحمد عمارهمأمور الفحص وفرج حمدي رئيس القسم فأفادا بوجود بعض الاجسام المعدنيه التييشتبه أن تكون مطاحن مواد مخدرة.

وقام تامر عادل أحمد مدير الحركة المشرف علي الصاله الخضراء بتكليف محمد مصطفيابراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٥ مطاحن مختلفه الأشكالوالأحجام خاصة بطحن المواد المخدرة وعلبة بيضاء اللون بداخلها كمية من كبسولاتأدوية ذات لون أخضر وأصفر مجهولة الهوية يشتبه أن تكون من مادة الترامادول المخدرة.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة وأثناءإنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة طائرة خطوط طيران الشرقالاوسط رقم ٣٠٤ ، اشتبه وليد جمال مأمور اللجنة الجمركية فى الراكب.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحصبالاشعه وسامح سيد عبده رئيس القسم فتلاحظ وجود عدد من المطاوي المعدنية وصاعق وقبضة حديدية .

وبالعرض علي أحمد السيد ابراهيم مدير الحركة المشرف علي العمل بالصالة الخضراءقام بتكليف محمود محمد طلعت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عددمن المطاوي ذو النصل المعدني الحاد أشكال وأحجام مختلفة وصاعق كهربائي وقبضةحديدية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي بعد العرض علي الدكتورأحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علىالمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.