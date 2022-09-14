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تكليف نادية عبد الله رئيس للإدارة المركزية لشئون المعلمين

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:29 م
تكليف نادية عبد الله رئيس للإدارة المركزية لشئون المعلمين الدكتور رضا حجازي -وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تكليف نادية عبد الله رئيسا الإدارة المركزية لشئون المعلمين، كما تم ندب عربي أبو زيد مديرا لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وتجديد الثقة في نادية فتحي وكيلة للمديرية.
 
وشمل القرارندب محمود الفولي مديرا لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وطارق هشهش وكيلا للمديرية، كما تم ندب محمد الرشيدي لمنصب مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية ، ومحمد رمضان وكيلا لمديرية تعليم الشرقية ، وصبري خالد مديرا لتعليم الأقصر ، ومحمد السيد مديرا لتعليم قنا ، وياسر محمود مديرا لتعليم سوهاج بدلا من القليوبية.
 
 

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