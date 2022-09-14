تعرف على موعد اختبارات القدرات للالتحاق بالمعهد الفنى للتمريض بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن المعهد الفنى للتمريض بالإسكندرية التابع لجامعة الإسكندرية عن قبول دفعه جديده من خريجى مدارس التمريض 3 سنوات للالتحاق بالبرنامج التجسيري على أن تقام اختبارات القدرات والكشف الطبي للمتقدمين يوم الخميس 15 سبتمبر القادم .

يذكر ان تُعقد الإختبارات للطلاب المحولين بكلية التمريضالإسكندرية على أن يستوفى المتقدم الشروط المؤهلة للقبول بالكلية على النحو التالى :-

1- الحصول على الثانوية العامة العام الدراسى 2021/2022 بالحد الأدنى للمجموع الذى قبلته الكلية او المعهد فى نفس العام على أن يقوم الطالب الراغب فى التحويل بعمل الأتى قبل موعد الاختبار:- التقدم بطلب تحويل للكلية لقسم شئون الطلاب مع تقديم كافة الأوراق المطلوبة ( صورة طبق الاصل من شهادة الثانوية العامة– بيان حالة من الكلية – طلب تحويل من شئون الطلاب)

2- دفع الرسوم الخاصة باختبار القدرات بمنافذ الدفع الإلكترونية التالية ( فورى – ممكن – امان – وغيرها ) مع إحضار إيصال الدفع.

3- التوجه للكلية فى الموعد المحدد المنعقد الساعة الثامنة صباحا لإختبار القدرات .