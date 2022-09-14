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تعرف على موعد اختبارات القدرات للالتحاق بالمعهد الفنى للتمريض بالإسكندرية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:54 م
تعرف على موعد اختبارات القدرات للالتحاق بالمعهد الفنى للتمريض بالإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلن المعهد الفنى للتمريض بالإسكندرية التابع لجامعة الإسكندرية عن قبول دفعه جديده من خريجى مدارس التمريض 3 سنوات للالتحاق بالبرنامج التجسيري على أن تقام اختبارات القدرات والكشف الطبي للمتقدمين يوم الخميس 15 سبتمبر القادم .
 
يذكر ان تُعقد الإختبارات للطلاب المحولين بكلية التمريضالإسكندرية على أن يستوفى المتقدم الشروط المؤهلة للقبول بالكلية على النحو التالى :- 
 
1- الحصول على الثانوية العامة العام الدراسى 2021/2022 بالحد الأدنى للمجموع الذى قبلته الكلية او المعهد فى نفس العام

على أن يقوم الطالب الراغب فى التحويل بعمل الأتى قبل موعد الاختبار:- 

التقدم بطلب تحويل للكلية لقسم شئون الطلاب مع تقديم كافة الأوراق المطلوبة ( صورة طبق الاصل من شهادة الثانوية العامة– بيان حالة من الكلية – طلب تحويل من شئون الطلاب) 
2- دفع الرسوم الخاصة باختبار القدرات بمنافذ الدفع الإلكترونية التالية ( فورى – ممكن – امان – وغيرها ) مع إحضار إيصال الدفع.
 
3- التوجه للكلية فى الموعد المحدد المنعقد الساعة الثامنة صباحا لإختبار القدرات .
 
 
 
 

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