تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.3% بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 10260 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 1955 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 12704 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 4135 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3264 نقطة.

كما أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا لعدد 48.2 مليون سهم بقيمة 144.4 مليون جنيه.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 900 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 300 ألف سهم تمثل نسبة 0.01% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 1.6 مليون سهم خزينة، شراء الرابعة 300 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.58% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 150 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.93%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 653.3 ألف سهم، 20 ألف سهم، 145.9 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المجموعة المصرية العقارية، 45.2 ألف سهم، 358.3 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، شركة مستشفى كليوباترا، 92 ألف سهم، 20 سهم، 255 ألف سهم، 714.2 ألف سهم، 401.4 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 45.2 ألف سهم، 1961 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.