بدء موسم توريد محصول الأرز بالشرقية وتخصيص 25 موقعا للتجميع

أشار المحافظ إلى أهمية محصول الأرز والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى ، كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته، كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 م بشأن تنظيم التداول والتعامل مع محصول الأرز الشعير خلال الموسم، وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج.

شدد المحافظ على مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94 % وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14 % وأن يكون الأرز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماماً والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة، وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

شدد المحافظ على أهميه إلتزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقاً لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة والتي تمثل 80 % من المساحة الصالحة للتخزين وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لإستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد وعدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

يذكر أن بداية موسم توريد الأرز الشعير بدأ مطلع الشهر الجاري وينتهي عند اكتمال الكمية المستهدف تسويقها.

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بدء موسم توريد الأرز بنطاق دائرة المحافظة تنفيذاً لقرارات الدولة في هذا الشأن ، وذلك من خلال 25 موقعاً تجميعياً لاستقبال محصول الأرز الشعير بـ ( شركة مضارب الشرقية - البنك الزراعي المصري - المصرية القابضة الصوامع والتخزين ) ، مشيراً إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألفا و92 فدانا، وما تم توريده حتى الآن بلغ (10) أطنان و(483) كيلو أرز.