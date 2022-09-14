اليوم السابع
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بتكلفة 1,5 مليار جنيه.. تطوير 475 طريق بمحافظة الجيزة.. صور

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 05:00 ص
بتكلفة 1,5 مليار جنيه.. تطوير 475 طريق بمحافظة الجيزة.. صور تطوير الطرق بمحافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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منذ ميلاد الجمهورية الجديدة في عام 2014، وبرزت مشروعات الطرق والكبارى بصورة كبيرة في محافظة الجيزة، حيث شهدت المحافظة تطوير ما يقرب من 475 طريق بتكلفة 1,5 مليار جنيه، مما حقق طفرة تنموية هائلة في مجال تطوير ورفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية، لخدمة المواطنين وتسيير حركة التنقلات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، تشمل تحسين البنية التحتية، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، والربط بين الجيزة ومحافظات الجمهورية المصرية، وذلك في إطار التوجيهات العامة للدولة بتطوير شبكة الطرق القومية.

وشملت المشاريع، تطوير عدد من شوارع المحافظة ما بين رئيسية ورصف الشوارع وتوسعاتها وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفه المشاة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار.

 

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أهم الشوارع التي تم تطويرها بمحافظة الجيزة:

 

-تطوير شوارع النيل والبحر الأعظم ومراد.

 

-رفع كفاءة ورصف وتطوير شارع عثمان محرم بطول 3 كيلومترات، بدءاً من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري.

 

-رصف شوارع الزهراء ومصرف الكونيسة وستوديو الأهرام والهندي ومحمود عامر بحى العمرانية.

 

-رصف شوارع أحمد نسيم وشارع مراد ومتفرعاته بحى جنوب.

 

-رصف وتطوير طريق اللبيني بنطاق حى الهرم وكرداسة بطول 5,3 كم وعرض 36 م وذلك بدءًا من شارع الكوثر شمالا، وحتى الطريق الدائري جنوبا، وتطوير الجزيرة الوسطي وتوحيد أرصفة المشاة وتركيب أعمدة إنارة حديثة.

 

-تخصيص مبلغ 5.5 مليون جنيه لرصف عدد من الشوارع الحيوية والفرعية بحي الوراق.

 

-رصف وتطوير طريق المتحف السياحى بميت رهينة بالبدرشين وطريق سقارة السياحى.

 

-تطوير شوارع عمرو بن العاص والنيل السعيد وتجميل مثلث سقارة السياحى.

 

 -تطوير شوارع الاسطبل بمركز أوسيم بطول 2 كم وعرض 11 مترا وشارع الجمهورية بمدينة الحوامدية.

 

تطوير البحر الأعظم وطريق ترعة عبد العال
تطوير البحر الأعظم وطريق ترعة عبد العال

 

تطوير الطرق بالجيزة
تطوير الطرق بالجيزة

 

تطوير الطرق
تطوير الطرق

 

تطوير الطريق التبادلي بالمنطقة الصناعية
تطوير الطريق التبادلي بالمنطقة الصناعية

 

تطوير شارعي النيل والدقي
تطوير شارعي النيل والدقي

 

تطوير شارعي مراد وطريق البر الغربي بأبو النمرس
تطوير شارعي مراد وطريق البر الغربي بأبو النمرس

 

تطوير طرق الجيزة
تطوير طرق الجيزة

 

تطوير طريق المنصورية
تطوير طريق المنصورية

 

تطوير محور اللبيني بكرداسة
تطوير محور اللبيني بكرداسة

 


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تطوير الطرق بالجيزة

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الجيزة



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