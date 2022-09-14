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انتشال جثة طفلة غرفت فى مياه ترعة ببنى سويف

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:19 م
انتشال جثة طفلة غرفت فى مياه ترعة ببنى سويف جثه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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انتشل أهالى قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء جثة طفله غرقت في مياه إحدي الترع بالقرية.
 
تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بعثور أهالي قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة على جثة طفلة غرقت في مياه إحدي الترع بالقرية، وتم نقلها إلي مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.
 
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف  فرحة. م. ع،    3 سنوات، مقيمة قرية دنديل بمركز ناصر، جثة هامدة إلي مستشفي بني سويف الجامعي، وتم إيداعها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
 
 
 

 


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