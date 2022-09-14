وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها أوردته على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة من خلال وزارتيها الخزانة والخارجية وبالتنسيق مع شركائها الدوليين من بينهم حكومة سويسرا وخبراء اقتصاديون أفغان قررت إنشاء الصندوق في مدينة جنيف بسويسرا ليقوم بمهام البنك المركزي.



وأوضحت الوزارة في بيانها أنه في ظل الأزمات الاقتصادية والإنسانية المستمرة وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسة لتمكين 5ر3 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لصالح شعب أفغانستان مع إبقائها بعيدا عن أيدي طالبان، وذلك للمساعدة في توفير قدر أكبر من الاستقرار للاقتصاد الأفغاني.



وأشار البيان إلى أن طالبان ليست جزءا من الصندوق الأفغاني وقد تم وضع ضمانات قوية لمنع استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة، وسيحتفظ الصندوق الأفغاني بحسابه لدى بنك التسويات الدولية في سويسرا، وسيتولى مراجع حسابات خارجي مراقبة وتدقيق الصندوق الأفغاني على النحو الذي يقتضيه القانون السويسري.



وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي "إن شعب أفغانستان يواجه أزمات إنسانية واقتصادية ولدت من عقود من الصراع والجفاف الشديد و جائحة كوفيد-19 والفساد المستشري، وتتخذ الولايات المتحدة وشركاؤها اليوم خطوة مهمة وملموسة إلى الأمام في ضمان إمكانية استخدام موارد إضافية لتقليل المعاناة وتحسين الاستقرار الاقتصادي لشعب أفغانستان، وسيساعد الصندوق الأفغاني في التخفيف من التحديات الاقتصادية التي تواجه أفغانستان مع حماية 5ر3 مليار دولار من الاحتياطيات والحفاظ عليها".



وسيكون لمجلس أمناء الصندوق الأفغاني القدرة على الإذن بالصرف المستهدف لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي الكلي وإفادة الشعب الأفغاني، ويمكن أن يشمل ذلك دفع ثمن الواردات المهمة مثل الكهرباء، ودفع المتأخرات على أفغانستان في المؤسسات المالية الدولية للحفاظ على أهليتها للحصول على الدعم المالي، وأيضا دفع تكاليف الخدمات المصرفية المركزية الأساسية.