اليوم السابع
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الكهرباء: فاتورة أكتوبر أخر فواتير فصل الصيف وبدء انخفاض اﻻستهلاك

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:00 ص
الكهرباء: فاتورة أكتوبر أخر فواتير فصل الصيف وبدء انخفاض اﻻستهلاك الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن انخفاض معدلات استهلاكات المواطنين يبدأ مع قدوم فصل الشتاء وبالتالى انخفاض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية مع انخفاض درجات الحرارة وعدم الحاجة إلى تشغيل مكيف الهواء الذى يعتبر سبب رئيسى فى ارتفاع الفواتير.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معدل استهلاك المواطن يبدأ في الانخفاض مع بداية شهر أكتوبر المقبل مع انخفاض درجات الحرارة  وهى أخر فواتير فصل الصيف التى يتم تحصيلها فى نوفمبر، موضحا أن قيمة الفاتورة تعتمد على نمط الاستهلاك اليومى للمشترك ووعيه بأهمية الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية وترشيد الاستهلاك.
 
و قال حمزة أن فاتورة الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى معايير الدقة في عملية الاصدار بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ، لافتا إلى أن نسبة الخطأ فى إصدار فواتير الكهرباء أصبحت لا تذكر و يمكن لكل مواطن أن يطلع على صور العداد الخاصة به للتأكد من صحة الفاتورة.
 
و أشار حمزة إلى أنه لا سبيل غير اتباع طرق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، مشيرا إلى أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام وانما يعنى حسن الاستخدام.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

أيمن حمزة

فاتورة الكهرباء

توفير الكهرباء



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