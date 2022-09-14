اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على رضيع داخل أرض زراعية بقنا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:16 ص
العثور على رضيع داخل أرض زراعية بقنا رضيع - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر أهالى، اليوم الأربعاء، علي رضيع حديث الولادة داخل أرض زراعية بقرية العمرة التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، وتم تسليمه إلي الأجهزة الأمنية.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور علي رضيع حديث الولادة داخل أرض زراعية، بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الطفل إلي لمستشفى أبوتشت المركزي لتلقى الرعاية اللازمة

 


العثور علي رضيع

رضيع قرية العمرة

قرية العمرة

مركز ابوتشت

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة