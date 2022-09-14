العثور على رضيع داخل أرض زراعية بقنا

عثر أهالى، اليوم الأربعاء، علي رضيع حديث الولادة داخل أرض زراعية بقرية العمرة التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، وتم تسليمه إلي الأجهزة الأمنية.
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور علي رضيع حديث الولادة داخل أرض زراعية، بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الطفل إلي لمستشفى أبوتشت المركزي لتلقى الرعاية اللازمة
رضيع - أرشيفية
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عثر أهالى، اليوم الأربعاء، علي رضيع حديث الولادة داخل أرض زراعية بقرية العمرة التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، وتم تسليمه إلي الأجهزة الأمنية.
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